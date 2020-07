PES 2021 sarà un prodotto stand alone, scopriamo prezzo e bonus Veterani

PES 2021 sarà un prodotto stand alone, a dispetto del nome: il gioco non si presenterà come un aggiornamento per chi possiede la precedente edizione, bensì come un pacchetto a sé. Il prezzo? 29,99 euro, quantomeno su PlayStation Store.

Abbiamo voluto fare questa precisazione per evitare ulteriore confusione dopo il leak che confermava PES 2021 come un semplice aggiornamento e lo stesso annuncio di Konami, che da questo punto di vista non era chiarissimo.

Detto questo, come riportato nella notizia con data di uscita, trailer e dettagli su PES 2021 Season Update, i possessori della precedente edizione potranno usufruire di uno sconto del 20% su di una Club Edition laddove si effettui il preorder all'interno di eFootball PES 2020, anche se in versione Lite.

Non è tutto: Konami ha annunciato il Bonus Veterani pensato per i fan della modalità myClub. Di seguito tutti i dettagli:

Se hai giocato alla modalità myClub in PES 2020 oppure in PES 2020 LITE, acquistando eFootball PES 2021 SEASON UPDATE avrai diritto al Bonus veterani.

I bonus che riceverai saranno basati sulle soglie raggiunte giocando alla modalità myClub di PES 2020, e saranno disponibili all'interno del gioco al lancio di PES 2021, il prossimo 15 settembre.

Soglie

1) Numero di giocatori Serie Momento glorioso e Leggenda posseduti.

Ricevi agenti speciali bonus in base al numero di giocatori di questo tipo da te posseduti in myClub.

Livelli: