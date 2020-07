Epic Games Store, il gioco gratis del 16 luglio è disponibile

Epic Games Store rinnova la lista dei suoi giochi gratis, mettendo a disposizione per questa settimana Torchlight 2: il titolo potrà essere scaricato gratuitamente fino alle 17.00 del 23 luglio.

Sono inoltre stati annunciati i prossimi regali per gli utenti della piattaforma digitale Epic Games: a partire dal 23 luglio si potrà effettuare il download gratis di Next Up Hero e Tacoma.

Secondo episodio della serie sviluppata da Runic Games, Torchlight II ha sorpreso tutti al lancio per le sue straordinarie qualità, ponendosi come un sequel assolutamente perfetto: lo testimonia la nostra recensione di Torchlight 2.

Le quattro classi tra cui puoi scegliere offrono una varietà di stili di gioco a portata di mano. Ogni classe può essere giocata come personaggio maschile o femminile, con aspetti e contenuti estetici personalizzati per mettere in mostra il tuo eroe.

Gioca con i tuoi amici in modalità cooperativa online o tramite LAN, gratuitamente. Il nostro servizio di matchmaking ti consente di connetterti e giocare con persone di tutto il mondo.

Esplora le vastità dell'overworld e le molteplici cittadine centrali di Vilderan. Combatti sotto pioggia e neve, di giorno e di notte. La randomizzazione dei livelli garantisce disposizioni, percorsi, bottini e mostri diversi ad ogni partita.

In Nuova Partita + il gioco non finisce finché non lo decidi tu. Una volta completata la campagna principale di Torchlight II, potrai ricominciare con lo stesso personaggio alla volta di una sfida nettamente superiore. Manterrai tutte le abilità, l'oro e l'equipaggiamento per cui hai sudato tanto!

Queste ben note funzionalità tornano in Torchlight II con dei miglioramenti. Più scelte, effetti migliorati e il tuo animaletto continuerà ad andare in città per vendere il bottino al posto tuo.

Per scaricare Torchlight 2 da Epic Games Store e aggiungerlo alla propria libreria basta visitare questa pagina, ovviamente dopo aver effettuato l'accesso con il sistema di sicurezza a due step.