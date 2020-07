PES 2022 su PS5 e Xbox Series X annunciato da Konami con trailer, PES 2021 sarà un aggiornamento

eFootball PES 2022 per PS5 e Xbox Series X è stato annunciato in via ufficiale da Konami come primo vero e proprio nuovo capitolo next gen della celebre serie calcistica, che per quanto riguarda il prossimo capitolo PES 2021 si limiterà, come abbiamo riportato, a un aggiornamento della struttura già esistente.

Considerando i tempi di sviluppo e la prossima uscita di PS5 e Xbox Series X, Konami ha ritenuto opportuno organizzare la serie con un vero e proprio step evolutivo che porterà ad un capitolo propriamente next gen il prossimo anno, con eFootball PES 2022, mentre per quanto riguarda PES 2021 viene confermato il fatto che sarà un semplice aggiornamento per PES 2020.

La questione è stata dunque confermata dal publisher che ha rilasciato anche un teaser trailer dedicato a quello che dovrebbe essere PES 2021, ovvero sostanzialmente un aggiornamento delle rose e delle caratteristiche sulla base del già esistente eFootball PES 2020.

Questo dovrebbe consentire a Konami di poter sfruttare un periodo di tempo più lungo per effettuare un'evoluzione sostanziale al gioco con eFootball PES 2022, anzi una vera e propria rivoluzione, considerando che si tratterà anche di un netto cambiamento di motore grafico. Il prossimo capitolo su PS5 e Xbox Series X utilizzerà infatti l'Unreal Engine per raggiungere dei risultati all'altezza dei nuovi hardware next gen con grafica maggiormente tendente al fotorealismo e animazioni ancora più avanzate, oltre a una nuova gestione della fisica.

Nel frattempo c'è però anche un importante anniversario da celebrare, visto che quest'anno concide con i 25 anni del primo Pro Evolution Soccer, uscito il 21 luglio 1995 sulla prima PlayStation con il titolo J.League Jikkyou Winning Eleven. Il primo passo di questi festeggiamenti riguardano proprio l'update stagionale di eFootball PES 2020, che a quanto pare ci porterà la nuova stagione a un prezzo speciale anniversario ancora da annunciare.

Non resta dunque che attendere ulteriori informazioni sull'aggiornamento di PES 2020 con le rose e la nuova stagione 2020/2021, mentre per quanto riguarda il vero e proprio nuovo capitolo, PES 2022, le fasi di test avanzato sono previste per metà 2021, dunque c'è ancora una lunga attesa davanti a noi prima di conoscere l'evoluzione della serie.