PUBG a 70 milioni di copie vendute, il battle royale entra nella storia

PUBG ha raggiunto i 70 milioni di copie vendute, conquistando dunque un posto nella storia dei videogiochi tra i titoli più venduti in assoluto, oltretutto in un arco di tempo estremamente ristretto rispetto agli altri giochi presenti nella top ten assoluta delle vendite.

Partito come una sorta di progetto sperimentale, PlayerUnknown's Battlegrounds ha di fatto stabilito le linee guida per il genere dei battle royale, che ha poi ottenuto fama globale anche grazie alla diffusione di Fortnite.

Il traguardo dei 70 milioni è stato dunque superato da PUBG in questi giorni e sebbene sia ancora molto lontano da mostri sacri come Minecraft e GTA 5 in termini di vendite, si tratta del gioco che ha raggiunto tale risultato forse nel minor tempo in assoluto, considerando che è stato lanciato in early access solo nel 2017.

Ci sono voluti solo 3 anni per raggiungere i 70 milioni, considerando l'uscita dal momento dell'early access, mentre la versione definitiva è arrivata solo a dicembre del 2017 su PC e Xbox One, con il lancio su PS4 giunto un anno dopo, a dicembre 2018.

Nel frattempo, PUBG è stato offerto gratis a chi sottoscrive l'abbonamento a Google Stadia Pro ed è presente da tempo nel catalogo gratuito per gli abbonati a Xbox Game Pass, ma nonostante tutto questo le sue vendite a quanto pare sono proseguite, sebbene con una evidente flessione nell'ultimo periodo, visto che aveva raggiunto 50 milioni di copie vendute già a giugno 2018.

PUBG continua ad essere molto giocato, con una popolazione attiva che tocca i 400 o 500.000 giocatori giornalieri, mentre PUBG Mobile, la versione per smartphone, è estremamente popolare soprattutto in Asia, dunque il gioco di PUBG Corp. continua a rimanere sulla cresta dell'onda.