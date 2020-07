Uncharted: il film ha iniziato le riprese, conferma Tom Holland con una foto su Instagram

Uncharted sta diventando ufficialmente un film, dopo tanto attendere le riprese sono finalmente iniziate, come conferma in qualche modo Tom Holland, che interpreta il protagonista Nathan Drake, con un nuovo post con foto su Instagram.

Indizi in questo senso erano emersi già sempre da parte dell'attore, che ha iniziato da tempo a trasformarsi in Nathan Drake con tanto di preparazione fisica notevole per poter raggiungere il fisico adatto al ruolo, ma la conferma ulteriore arriva da un altro post su Instagram, anche se non può essere ancora considerata un'informazione proprio chiara e ufficiale.

La foto ritrae lo schienale di una tipica sedia portatile da set cinematografico, che riporta sopra ben visibile la scritta "Nate", dunque evidentemente la sedia destinata a ospitare l'attore stesso, che interpreta il ruolo di Nathan Drake.

La foto è accompagnata dal commento "Day one #uncharted", cosa che rimarca come sia stata scattata in occasione del primo giorno di riprese per il nuovo film di Uncharted, che pare abbia dunque iniziato il suo vero e proprio percorso dopo una lunga attesa.

La storia del film di Uncharted è lunga a sofferta: dopo aver perso numerosi registi e sceneggiatori lungo il percorso, fino ad arrivare infine a Ruben Fleischer che sembra essere quello definitivo a questo punto. Quando sembrava tutto pronto, le riprese sono state rinviate causa coronavirus, ma forse siamo giunti finalmente a una svolta con l'inizio effettivo della produzione. Staremo a vedere.