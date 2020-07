Uncharted - il film: Tom Holland ha cominciato a trasformarsi in Nathan Drake

Dopo tanti rinvii e problemi, sembra che le riprese di Uncharted - Il film, siano iniziate con tutti i crismi. A comunicarlo indirettamente è Tom Holland, il protagonista della pellicola, oltre che l'ultimo Spider-Man, che ha mostrato sui social come procedono i lavori per "trasformarsi" in un perfetto Nathan Drake.

Il film, infatti, dopo aver visto cambiare più volte il regista, dovrebbe aver definito il team di produzione. Dietro la macchina da presa ci sarà Ruben Fleischer, il regista di Zombieland e Venom, mentre la sceneggiatura è passata nelle mani di Marcum e Matt Holloway, gli autori dietro al primo di Iron Man. Il film del 2008, diretto da Jon Favreau, è stato quello che ha dato il via all'incredibile prima stagione della Marvel cinematografica. Uncharted - il film, arriverà nel 2021 nei cinema.

Nel cast, oltre ad Tom Holland, ci sarà Mark Wahlberg, che vestirà i panni di un giovane Victor "Sully" Sullivan. La chiave della pellicola, infatti, è quello di raccontare quello che è successo prima delle vicende narrate nel videogioco. Nathan Drake e Sully, infatti, saranno più giovani di quanto siamo abituati a vedere. Per questo motivo i due attori non solo sono "dell'età giusta" ma stanno lavorando anche in palestra per essere adatti al ruolo. Da questo workout, Holland ha estrapolato la prima foto social: uno scatto a petto nudo nel quale mostra i muscoli per essere all'altezza di Mark Wahlberg.

La seconda foto, invece, mostra il nuovo ciuffo creato per assomigliare di più a Nathan. Cosa ne pensate di quell'onda?

Nel frattempo al cast di sono aggiunti Sophia Ali (Grey's Anatomy), Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina) e il mugnaio Antonio Banderas. Non si sa ancora il ruolo che rivestiranno.

Quali sono le vostre aspettative per questa pellicola?