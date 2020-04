Uncharted, il film: la nuova data esce da un incastro tra Spider-Man, Thor e Doctor Strange

Nella notte c'è stato un gioco di incastri tra Sony e Disney. La nuova data dei due film dedicati a Spider-Man ha, infatti, costretto la Marvel a posticipare anche i nuovi Doctor Strange e Thor. Da questi movimenti è emersa che la data del film di Uncharted: il film con Tom Holland uscirà, a meno di ulteriori sorprese, l'16 luglio 2021.

Andiamo con ordine.

A causa dell'emergenza coronavirus, Sony ha dovuto modificare le date di uscita di molte sue pellicole come Fatherhood, The Nightingale, Hotel Transylvania 4 e Man From Toronto. Il colosso giapponese ha anche ufficializzato le nuove date (americane) dell'atteso seguito del film di animazione Spider-Man - Un nuovo universo e dell'ultimo film che andrà a comporre la trilogia di Spider-Man Homecoming. I due film arriveranno rispettivamente il 7 ottobre 2022 e il 5 novembre 2021. Il nuovo Venom: Let There Be Carnage, previsto per questo ottobre, arriverà il 25 giugno 2021.

Questo ha costretto Disney a posticipare per la seconda volta due film Marvel del calibro di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder. Doctor Strange adesso è previsto per il 25 marzo 2022, mentre il nuovo Thor arriverà nelle sale l'11 febbraio 2022.

Da questi incastri emerge anche la nuova data del film di Uncharted. Tom Holland, il protagonista della pellicola, deve dividersi tra questo film e Spider-Man: il 2021 sarà un anno molto intenso per lui. Il film di Uncharted, infatti, è stato anticipato al 16 luglio 2021 proprio per evitare lo "scontro diretto" con nuovo Spider-Man e consentire ad Holland di poter promuovere entrambe le pellicole senza sovrapposizioni.