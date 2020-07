PS5: il controller DualSense sarà mostrato domani 17 luglio, ecco il primo video

Attraverso un tweet Geoff Keighley ha annunciato che domani 17 luglio 2020 a partire dalle 18 mostrerà durante una diretta della Summer Game Fest il chiacchierato controller DualSense, l'innovativo gamepad di PS5.

La diretta viene presentata come la prima hands-on experience legata al controller di nuova generazione di Sony. Una periferica che in questi giorni ha fatto parlare di sé per via delle dimensioni: in alcune foto, infatti, il DualSense sembra davvero enorme.

Poco si sa della diretta di domani, come la sua durata, se avrà ospiti e di cosa si parlerà: speriamo che oltre ad una prova con mano, Keighley possa descrivere il funzionamento dei grilletti aptici e delle altre funzionalità della periferica. In altre parole quelle caratteristiche che, per esempio, Godfall su PS5 sfrutterà intensivamente.

L'appuntamento è quindi per domani alle 18: siamo sicuri che troveremo uno spazio all'interno del calendario dell'UltraPop Festival per parlare di tutte le novità che emergeranno dalla diretta.

Nel frattempo guardate nel breve filmato le prime immagini in diretta della periferica: come vi sembra?