Humankind lancia il contest "What If" per creare la propria storia alternativa

Amplitude ha annunciato il contest "What if" di Humankind, un'iniziativa pensata per dare ai fan la possibilità di creare la propria storia alternativa utilizzando il generatore di meme "What If" personalizzato.

Ecco i dettagli del concorso:

Vi piace la storia? I meme? Perdere tempo su Internet? Bene, oggi Amplitude lancia il sito web ufficiale "What If" di Humankind, completo di un generatore di meme che permetterà di creare qualsiasi versione della storia che volete immaginare.

Humankind è un titolo di strategia storica in stile Civilization 6 che permetterà ai giocatori di porsi la domanda "What If?" ("E se?) - E se i Khmer avessero combattuto nella battaglia di Hastings? E se l'impero ottomano fosse sopravvissuto ai giorni nostri? E se il gioco non fosse stato rimandato al 2021?

Ogni settimana, per 10 settimane, lo studio di sviluppo annuncerà un nuovo tema del contest e vi chiederà di trovare le idee migliori per vincere premi come chiavi di gioco gratuite, la possibilità di giocare a Humankind prima della sua uscita, e molto altro ancora.

Infine, i vincitori settimanali si affronteranno nella sfida del voto della community, il vincitore finale del primo premio otterrà gratuitamente l'intero catalogo SEGA di giochi per PC su Steam.

Nel frattempo, perchè non vi leggete il nostro provato di Humankind?

Per trovare tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del contest, mentre per avere idea dell'iniziativa, date un'occhiata al seguente trailer.

Cosa ne dite?