Humankind rinviato al 2021, Amplitude chiede una mano alla community per lo sviluppo

Sega e Amplitude hanno annunciato che Humankind è stato rinviato al 2021 per colpa dei ritardi nello sviluppo causati dall'emergenza Covid-19. Anche per questo motivo lo sviluppatore ha annunciato il programma OpenDev, un'iniziativa grazie alla quale la community potrà dare una mano nello sviluppo del gioco.

La community è, infatti, sempre al primo posto per Amplitude: lo studio ha sempre lavorato a stretto contatto con i suoi fan per creare tutti i giochi che ha realizzato finora. Humankind non farà eccezione. Invece di un classico accesso anticipato, Amplitude ha escogitato una nuova formula per avere il feedback dei propri giocatori in modo significativo e mirato.

Questa iniziativa è stata chiamata OpenDev: consentirà ai giocatori di unirsi al team di sviluppo e aiutare a modellare il gioco durante la sua creazione. A partire da ora, i giocatori possono registrarsi per avere la possibilità di accedere a 3 location, in un periodo di tempo limitato, per concentrarsi su caratteristiche fondamentali del gioco (esplorazione, battaglie tattiche, gestione della città di base). Per tutta l'estate, le location verranno pubblicate una alla volta e altri giocatori avranno accesso ad ogni nuova location alla sua uscita. Ogni nuovo accesso concesso permetterà di accedere a tutte le location precedenti.

Ogni location si concluderà con un sondaggio sulla progettazione del gioco che aiuterà il team di sviluppatori a migliorare il progetto.

La registrazione è online sulla piattaforma di co-creazione di giochi di Amplitude, Games2Gether, e la partecipazione è completamente gratuita. Potete iscrivervi a questo indirizzo.

A causa del rallentamento dei lavori legati all'emergenza COVID-19 lo studio ha dovuto rimandare il gioco al 2021, nonostante il supporto di SEGA per lavorare da casa. L'obbiettivo, però, è quello di creare il gioco migliore possibile, per questo hanno deciso di rinviare il gioco di alcuni mesi.

Cosa ne pensate di queste novità?