Multiplayer Risponde + Star Wars: Squadron in diretta oggi a partire dalle 16

Puntata speciale del Multiplayer Risponde: a partire dalle 16 saremo, come da tradizione, in live su Twitch con tutte le vostre domande. Ad un certo punto, però, ci raggiungerà Antonio Moro: in sua compagnia guarderemo il reveal di Star Wars: Squadron e lo commenteremo in diretta.

Un doppio appuntamento da non mancare. Nella prima ora, infatti, Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande. È stato un weekend ricco di annunci, di giochi e nuove informazioni. Tutti coloro che si prenoteranno con una domanda qui sotto nei commenti otterranno una risposta a tutte le loro curiosità.

Tra Guerrilla Collective, PC Gaming Show e Future Games Show avete visto qualcosa che vi è piaciuto? O come il nostro Vincenzo, non avete occhi che per Star Wars: Squadron? Comunque verso le 17 si aggiungerà alla diretta Antonio Moro con quale commenteremo il reveal del gioco e poi lo analizzeremo nel dettaglio: sarà un sorpresa o una delusione?

Parlatecene nei commenti. Sarete i primi ad essere letti in diretta a partire dalle 16!

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!