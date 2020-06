Halo Infinite, 343 Industries era pronta a conquistare l'E3 2020

343 Industries era pronta a conquistare l'E3 2020 con Halo Infinite. Il community manager dello studio di sviluppo, Brian "Ske7ch" Jarrard, ha detto che quest'anno sarebbe stato il loro anno. Peccato che il destino abbia voluto che le cose andassero in maniera molto differente da quanto programmato.

In questi giorni ci sarebbe dovuto essere l'E3 2020, l'appuntamento più importante dell'anno e il momento nel quale l'industria si ritrova e presenta tutte le sue novità di fronte alla platea più ampia e attenta che i videogiochi sono in grado di riunire. Solo che l'emergenza Covid-19 ha costretto questo, come tanti altri eventi, ad essere cancellato. Nonostante la crisi, l'E3 è un appuntamento capace di attirare tutte le attenzioni di stampa e appassionati. Riflettori che, secondo il community manager di 343 Industries, quest'anno spettavano a Halo: Infinite.

"In un universo parallelo saremmo all'E3," ha scritto su Twitter. "Sono triste. Questo era il nostro anno. Avremmo conquistato lo show. Mi mancano anche tutti gli amici dell'industria e gli scherzi annuali."

Una dichiarazione forte, ma che mostra come lo studio sia assolutamente sicuro del valore del proprio gioco. Ricordiamo che Halo Infinite è previsto per la fine di quest'anno su Xbox Series X, Xbox One e PC e sarà tra i giochi principali presentati durante l'evento di presentazione di luglio di Xbox Series X.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative sul gioco?

I know it's a trivial, meaningless thing given the state of this country and much more important issues... but in a parallel universe I'd be at e3 this week. I'm bummed. This was to be our big year to own the show. Missing all my industry friends and the annual shenanigans. 🍻👊