Twin Mirror, un nuovo trailer per il PC Gaming Show 2020

In occasione del PC Gaming Show 2020 è stato pubblicato un nuovo trailer di Twin Mirror, la nuova avventura episodica di Dontnod Entertainment. Guardatelo se volete saggiare le particolari atmosfere del gioco.

Leggiamo la sinossi ufficiale di Twin Mirror:

Sam Higgs non voleva più avere nulla a che fare con Basswood, West Virginia, ma quel posto non aveva finito con lui. Quando l'ex giornalista investigativo torna nella sua città natale per dare un ultimo addio al suo migliore amico, presto diventa chiaro che ci sono nuovi capitoli da scrivere nella sua travagliata storia.

Costretto a confrontarsi con il suo passato, Sam dovrà riagganciare i rapporti con i suoi cari e utilizzare le sue abilità intellettuali uniche per scoprire gli oscuri segreti della città. Ma come si fa a sapere di chi fidarsi quando non ci si può fidare nemmeno di se stessi?

Oltre che per PC, Twin Mirror è in sviluppo anche per PS4 e Xbox One.