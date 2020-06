PS5, la retrocompatibilità sta facendo progressi, dice il CEO di Sony PlayStation

PS5 si è finalmente presentata durante l'evento dell'11 giugno e adesso conosciamo la forma della nuova console e parte della sua lineup, ma permangono vari misteri come il prezzo e la gestione della retrocompatibilità almeno sui titoli PS4, funzionalità evidentemente ancora in piena lavorazione ma su cui Sony sta facendo progressi, come riferito dal CEO di PlayStation.

In un'intervista pubblicata da CNET proprio all'indomani della presentazione di PS5, Jim Ryan ha affermato di essere soddisfatto dei progressi fatti da sviluppatori e progettisti per quanto riguarda la compatibilità di PS5 con i giochi PS4, su cui evidentemente continuano i lavori a pieno regime.

"Abbiamo detto in precedenza che PS5 è stata progettata in modo da far funzionare anche i giochi PS4", ha ribadito Ryan, "Stiamo attraverso un processo che coinvolge anche publisher e sviluppatori, nel quale dobbiamo testare una libreria molto ampia di 4000 giochi. Siamo felici dei progressi fatti finora".

È evidente che la retrocompatibilità di PS5 è ancora un "work in progress", dunque è possibile anche che non sia completa in maniera totale per il lancio di PS5, ma sembra che Sony abbia comunque intenzione di renderla più estesa possibile. Sull'argomento è regnata una notevole confusione e la compagnia effettivamente non è mai stata chiarissima, almeno non quanto Microsoft con Xbox Series X su questo argomento.

Su Xbox Series X sappiamo infatti che la retrocompatibilità ha HDR, Quick Resume, 4K e caricamenti più veloci di serie, mentre su PS5 sappiamo quantomeno che comprenderà i giochi PS4, visto che la retrocompatibilità con PS2 e PS3 sembra sia stata smentita, ma non sono ancora chiare le modalità di questa funzione. Tempo fa erano emersi dettagli che facevano pensare a una retrocompatibilità limitata e non disponibile al lancio, ma non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, mentre sembra stabilito in maniera chiara che i giochi PS4 in uscita dal 13 luglio devono funzionare sulla next gen con la nuova certificazione Sony.