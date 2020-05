PS5, la retrocompatibilità sarà limitata e non disponibile al lancio, ma con un aggiornamento?

La retrocompatibilità di PS5 potrebbe non essere disponibile al lancio della console e sarà limitata ai soli giochi supportati. Sul sito ufficiale di PlayStation 5, infatti, una frase che ora è stata rimossa fa pensare non tutti i giochi PS4 saranno supportati dalla console next-gen e che questa funzionalità sia oltretutto subordinata ad un aggiornamento del sistema operativo.

L'aggiornamento del sito ufficiale di PS5 ci fa pensare che la presentazione della console sia in arrivo. E con essa tutte le informazioni che ancora mancano sull'attesissima next-gen di Sony. Una delle cose che più interessa ai videogiocatori è sapere se e come PlayStation 5 gestirà la retrocompatibilità con le precedenti PlayStation. Se da una parte si dice che lo Smart Delivery su PS5 verrà rivelato nell'evento del 3 giugno, dall'altra sembra che la possibilità di far girare i giochi PS4 non sia una funzionalità disponibile al lancio.

Il sito ufficiale di PS5, infatti, prima riportava la seguente frase, ora rimossa: "Gioca ai videogames supportati del catalogo di PS4 con un aggiornamento di sistema". Da questa semplice frase desumiamo, quindi, sia che non tutti i giochi PS4 saranno compatibili, sia che le console uscite dalla fabbrica non saranno in grado di far girare i software per PS4. Servirà un aggiornamento di sistema.

Il fatto che ora il sito non riporti più queste informazioni getta un dubbio: si tratta di notizie non corrette o semplicemente Sony le sta tenendo nascoste in vista dell'annuncio ufficiale? Dovrebbe comunque mancare davvero poco e tutti i dubbi dovrebbero venire fugati.

Queste informazioni sulla retrocompatibilità rappresenterebbero per voi un problema?