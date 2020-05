Call of Duty: Warzone, evento con doppi punti esperienza in arrivo questo fine settimana

Giorni di attesa e di conferme, per Call of Duty: Warzone. Activision ha annunciato che la Stagione 4 del suo Battle Royale, che tanto sta facendo parlare di sé, debutterà il prossimo mercoledì 3 giugno 2020. Ma intanto questo fine settimana si terrà un evento con doppi punti esperienza.

Si tratta di un'occasione preziosissima per tutti i giocatori di Call of Duty: Warzone che nel momento in cui scriviamo non abbiano già completato il proprio Pass Battaglia Stagionale. Come saprete tutte le ricompense sbloccabili spariranno con l'inizio della Stagione 4 di Warzone, quindi questi sono gli ultimi giorni utili per accumulare punti esperienza. Da qui l'importanza del weekend con i doppi punti bonus, validi su tutte le modalità di gioco presenti e su qualsivoglia console (PlayStation 4 e Xbox One) e su PC.

L'evento con i doppi punti esperienza avrà inizio domani venerdì 29 maggio 2020 su Call of Duty: Warzone, e terminerà la domenica successiva, del 31 maggio 2020. Giocherete, dunque, al Battle Royale di Activision per completare in tempo il vostro Battle Pass? Ricordiamo che questa mattina vi abbiamo anche fornito un'utile guida con la posizione di tutti i bunker segreti sulla mappa di gioco.