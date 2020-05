Call of Duty: Warzone, quando inizia la Stagione 4? La probabile data di lancio

Quella che si conclude oggi è stata sicuramente una settimana intensa, per Call of Duty: Warzone; bunker che si aprono, segreti da scoprire, trappole dei giocatori ovunque. Ma una domanda precisa attanaglia ancora i giocatori. Anzi, due domande. La prima: quando finisce la Stagione 3? E la seconda, collegata alla prima: quando inizia la Stagione 4?

Nel momento in cui scriviamo Activision non ha fornito una data di lancio precisa per la nuova stagione di Call of Duty: Warzone, sappiamo solo che l'aggiornamento in arrivo includerà tantissime novità, incluse modalità di gioco inedite. E tuttavia possiamo almeno proporvi la risposta di Forbes, che ci sembra anche particolarmente attendibile. La Stagione 4 di Call of Duty: Warzone dovrebbe cominciare il 2 giugno 2020, alle 19:00 di sera (orario italiano locale).

Questa data troverebbe una conferma nella schermata del Pass Battaglia stagionale di Call of Duty: Warzone, che difatti punta proprio al 2 giugno 2020. La data sembra precisa anche perché "evita" un altro grande evento legato alla concorrenza: cioè il lancio della Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, previsto attualmente per il 4 giugno 2020 successivo, cioè di giovedì. Tutto questo potrebbe cambiare nei prossimi giorni, e noi puntualmente vi terremo aggiornati.

Finora vi siete divertiti con Call of Duty: Warzone? E avete visto le imprese spericolate ed inutili dei giocatori, alle prese con gli elicotteri?