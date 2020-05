PS5, un brevetto suggerisce grandi novità per la colonna sonora dei giochi

Un nuovo brevetto di Sony suggerisce che alcuni videogiochi per PS5 potrebbero sfruttare un sistema che adegua la musica a ciò che avviene nel gameplay. Il nome della registrazione è davvero eloquente: Dynamic Music Creation in Gaming.

Sostanzialmente si tratta di un'Intelligenza Artificiale che crea nuova musica durante il gioco adeguandola ai diversi elementi del gameplay, come i personaggi in scena, le emozioni che il gioco vuole comunicare e il luogo in cui si trova il giocatore.

L'intelligenza artificiale prende in considerazione anche la personalità del giocatore, intorno alla quale costruisce la colonna sonora. Il brevetto parla esplicitamente di creazione di musica, ma potrebbe non limitarsi a questo. Per trasformare in musica tutti gli aspetti di un gioco, i fattori emotivi saranno assegnati a un fader virtuale. Stando al brevetto, i componenti musicali che accompagnano i fader saranno assegnati ai fattori più grossi e tangibili del gioco come luoghi e personaggi. La colonna sonora sarà testata da umani e sarà migliorata secondo le loro reazioni emotive.

Naturalmente la registrazione non dice esplicitamente quando e se il sistema sarà utilizzato, ma immaginiamo che potrebbe arricchire alcuni giochi di PS5. C'è da specificare che non tutti i brevetti trovano la via del mercato, ossia vengono effettivamente utilizzati. Sony di suo è attivissima nel registrarne sempre di nuovi.