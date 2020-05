Animal Crossing: New Horizons, basta clonare gli oggetti: l'Aggiornamento 1.2.1 ha corretto il glitch

Nelle ultime settimane i giocatori di Animal Crossing: New Horizons hanno scoperto all'interno del titolo un certo numero di glitch, alcuni molto divertenti ma inutili, altri particolarmente proficui per diventare ricchi. Ma adesso dovrete dimenticarveli, dato che il recente Aggiornamento 1.2.1 li ha eliminati tutti quanti.

Partiamo proprio con la nota dolente dell'Aggiornamento 1.2.1: ha corretto il glitch che permetteva la clonazione di qualsiasi tipo di oggetto all'interno del gioco, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Basta clonare gli oggetti, dunque: vi avevamo già spiegato come fare, ma ora il trucchetto degli abitanti e delle caselle postali non funziona più. Bisognerà tornare a sudarsi quei biglietti miglia di Tom Nook, così come le stelline.

Recenti tentativi da parte degli YouTuber sembrano confermare anche la rimozione del glitch di Animal Crossing: New Horizons che permetteva di raggiungere i limiti della mappa di gioco e di nuotare. Nintendo, è importante precisarlo, ha corretto solo i glitch e bug del gioco che fungevano da exploit, ma gli hacker possono continuare a modificare i file creando elementi normalmente non presenti, come gli Alberi di Stelle e strumenti indistruttibili.

Potete già mettere in download l'Aggiornamento 1.2.1 di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch, sempre che la vostra console non abbia già completato l'update in completa autonomia. Molti giocatori chiedono da tempo e a gran voce anche l'eliminazione del time travel, cioè della possibilità di viaggiare nel tempo per ottenere vantaggi di vario tipo, ma questo naturalmente è impossibile.