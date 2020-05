Animal Crossing: New Horizons, Alberi di Stelle creati dagli hacker, ma piantarli mette a rischio i file di gioco

Animal Crossing: New Horizons presenta una serie di glitch e trucchetti più o meno facilmente sfruttabili dai giocatori; ma un conto è sfruttare errori presenti nei file di gioco senza ricorrere a supporti esterni, un altro creare da zero oggetti inesistenti. Sta facendo molto discutere dunque l'esistenza degli Alberi di Stelle, frutto dell'azione degli hacker.

C'è voluto un po' di tempo, considerando che Animal Crossing: New Horizons debuttò sul mercato lo scorso 27 marzo 2020, ma finalmente gli hacker sono riusciti a modificare i file di gioco per creare oggetti che normalmente non esistono all'interno di Animal Crossing: New Horizons. In particolare si stanno divertendo un mondo con gli alberi speciali: Alberi di Stelle, che garantiscono i frammenti legati a Celeste; Alberi di Miglia di Nook; Alberi di fossili, e via dicendo. Si tratta di elementi puramente decorativi, dato che i "frutti" non continuano a crescere, esattamente come avviene per l'albero delle stelline presente in modo legittimo all'interno del titolo Nintendo.

Il problema è che questi oggetti, subito o a lungo andare, possono mettere a rischio i file di gioco di Animal Crossing: New Horizons, corrompendo i salvataggi. In proposito sono state riportate alcune testimonianze allarmanti sui forum inglesi, oppure dagli acquirenti di questi oggetti, che solitamente vengono proposti a cifre ragionevoli su eBay. Il nostro consiglio pertanto è quello di ammirarli da lontano: ma evitate di acquistare gli Alberi di Stelle, anche considerando una possibile ondata di ban da parte di Nintendo.