Snowrunner, quasi un milione di copie vendute, bene sull'Epic Games Store

Snowrunner ha venduto quasi un milione di copie in tre settimane, andando ben oltre le aspettative, almeno stando a quanto ha appreso l'insider Nathan, che ha riportato il commento di uno dei dirigenti di Embracer Group, la società madre dello sviluppatore Saber Interactive.

Stando a quanto riportato, Snowrunner ha venduto in egual misura su PC, Xbox One e PS4 (più di 300.000 copie su ogni piattaforma). Ciò significa che il gioco è andato molto bene anche su PC, nonostante l'esclusiva data all'Epic Games Store. Probabile anche che la versione PC sia stata quella più remunerativa, vista la fetta di ricavi che Epic Games lascia ai publisher (88%).

Si tratta di un risultato notevole, considerando che stiamo parlando di un simulatore di guida in condizioni estreme dedicato a una nicchia di videogiocatori. Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Snowrunner, dove Francesco Serino ha scritto:

E chi se lo aspettava? Finalmente il tipico simulatore impenetrabile, di quelli che si prendono in giro per i bug, riesce a superare la proverbiale "eurojankiness" per offrire le sue inimitabili meccaniche a un pubblico più ampio. SnowRunner è un gioco di guida diverso da tutti, con una grafica degna di menzione, una fisica impareggiabile e un sistema di gioco finalmente rifinito (quasi) a dovere. Permane qualche problema di telecamera e l'interfaccia presenta ancora delle antipatiche asperità, ma se cercate qualcosa di unico e una sfida fuori dal comune, forse avete trovato pane per i vostri denti!

SnowRunner

-Contribution of Epic Games Store, #PS4, and #XboxOne more or less the same (even sales split)

-Sales above management expectations (of Saber/Embracer)

-High Premium Edition and DLC sales

-Almost 1 million units sold within the first three weeks after release. pic.twitter.com/kcMUPYhIT1