Kojima Productions pubblicherà il suo prossimo gioco con Riot Forge? La notizia è stata smentita

Il prossimo gioco di Kojima Productions, ancora sconosciuto, potrebbe essere lanciato sotto etichetta Riot Forge, l'ala di Riot Games dedicata agli sviluppatori indipendenti. Almeno questo è ciò che molti hanno dedotto dal particolare di un foto. Kojima Productions ha però già smentito.

Tutto è iniziato da alcune immagini realizzate all'utente Twitter @ghost_eden con la modalità foto di Death Stranding su PS4. Visti i bellissimi scatti, l'account Twitter ufficiale di Kojima Productions ha voluto riprenderli. Non solo, per fare i complimenti a @ghost_eden è stata pubblicata la foto di un laptop con una delle sue immagini utilizzata come sfondo del desktop. Niente di particolarmente rilevante, almeno a una prima occhiata, se non fosse che una delle icone sul desktop del laptop ha come titolo "Riot Forge Announce..."

Da qui sono partite speculazioni su speculazioni, interrotte solo dalla smentita di Kojima Productions stessa, che ha negato di essere al lavoro con Riot Forge. Sostanzialmente quel file viene da un lavoro precedente di chi gestisce l'account inglese di Kojima Productions e non ha niente a che vedere con i futuri piani della software house. Niente League of Death Legends Stranding, quindi.

Well, you pulled it off somehow, nice work on these shots. Really like the top right image, Sam and Cliff Face/Off! That will make a nice wallpaper for this week as well. Thank you for sharing! 👍👍👍📸

- Jay #DeathStrandingPhotoMode https://t.co/DGx0Rziz6D pic.twitter.com/Ky09jCYraK — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 19, 2020