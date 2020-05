Disney+: censurate malamente le scollature di una vecchia serie TV

Disney sta censurando gli accenni di scollatura nelle vecchie serie TV aggiunte al catalogo del suo servizio in abbonamento Disney+. La serie con cui è stata scoperto questo nuovo, insensato tentativo di rimozione della sessualità è I maghi di Waverly, risalente al 2008. In una delle puntate, Maria Canals-Barrera indossa un normalissima maglietta con una scollatura a v. Bene, Disney è andata a sfocare il minuscolo spacco tra i seni appena visibile in alcune scene.

Il ritocco è talmente maldestro che alcuni credevano di avere la televisione sporca guardando il telefilm. Come poi fatto notare su social, Twitter in particolare, quella scollatura ha avuto più attenzioni ora che è stata censurata, di quante ne abbia mai avute quando era visibile, dato che si trattava di qualcosa di innocentissimo che non poteva certo sconvolgere lo scafatissimo pubblico moderno. Qualcuno se la prenderà con la correttezza politica, ma sinceramente non vediamo come quella maglietta potesse offendere chicchessia... più probabile un eccesso di zelo degli addetti alla revisione dei contenuti.

Quello di I maghi di Waverly non è l'unico caso di censura operata da Disney sui contenuti di Disney+. Recentemente si è molto discusso anche dei capelli aggiunti alla sirena di Splash per coprirne il fondoschiena.

So Disney+ is blurring out the tiniest hint of a cleavage now?! Seriously?! pic.twitter.com/d9YB1ASA4e — Danielle Owen (@lovelychubly) May 18, 2020