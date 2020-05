Windows 10, l'Aggiornamento KB4556799 sta colpendo soprattutto laptop e portatili?

Il più recente aggiornamento di Windows 10, noto come Aggiornamento KB4556799, sta provocando non pochi problemi ai PC degli utenti. Soprattutto, stando alle informazioni emerse più recentemente, a chi possiede laptop o portatili. Cerchiamo di capirne di più, per quanto possibile: la situazione è contraddistinta da un'estrema incertezza.

Questo è quanto riportato, tra le altre, dalla redazione di laptopmag.com (link nel campo Fonte dell'articolo): i problemi dell'aggiornamento KB4556799 sembrano avere una predilezione per i computer portatili, benché chiaramente non risparmino neppure i fissi. In generale vi abbiamo già parlato dei problemi del recente aggiornamento di Microsoft, che comprendono tra le altre cose malfunzionamenti nell'audio e crash generali di sistema, fino al temutissimo Blue Screen of Death.

Probabilmente ad essere colpiti in modo letale dall'update sono i laptop più datati e dunque meno performanti: fa discutere il fatto che fino a questo momento Microsoft non si sia pronunciata affatto sulla vicenda, limitandosi a "monitorare la situazione". Eppure il malcontento cresce, e su tantissimi forum gli utenti lamentano problemi sopraggiunti pochi minuti dopo il completamento dell'installazione dell'aggiornamento. A questo proposito, vi abbiamo già fornito una guida che vi spiega come sospendere gli aggiornamento di Windows 10 almeno per un po' di tempo.

La speranza è che presto Microsoft indaghi adeguatamente su quanto segnalato dagli utenti su PC Windows 10, apportando le dovute correzioni: vi terremo aggiornati.