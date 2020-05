Windows 10: come sospendere gli aggiornamenti su PC

Aggiornare il proprio PC Windows 10 è decisamente importante, anche per quanto riguarda la privacy e la sicurezza degli utenti. E tuttavia è impossibile non notare come ad ogni nuovo update arrivino problemi su problemi, spesso ben noti a Microsoft. Può dunque essere utile conoscere come sospendere gli aggiornamenti: è ciò che vi spiegheremo in questa rapida, semplice e pratica guida.

Perché sospendere gli aggiornamenti di Windows 10? Molto semplicemente, ciò permette di monitorare la situazione nel corso della distribuzione a livello mondiale o nazionale. Nelle ore successive all'arrivo di un nuovo aggiornamento, l'utente può accertarsi che non arrechi problemi al proprio dispositivo: dunque metterlo in download; in alternativa "tenerlo fermo" fintanto che gli sviluppatori non rendano disponibili anche delle patch, o non lo modifichino direttamente. Un aggiornamento problematico potrebbe benissimo portare al Blue Screen of Death, dunque alla morte del PC.

Non è possibile fermare per sempre gli aggiornamenti di Windows 10, ma possiamo spiegarvi come sospenderli per un certo periodo di tempo, pari esattamente a sette giorni. Dal menù Start, selezionate la voce Impostazioni, così da accedere alla schermata generale delle stesse. Qui scegliete Aggiornamento e Sicurezza (l'ultima opzione in basso sulla destra), poi ancora "Sospendi aggiornamenti per sette giorni". Ovviamente dovrete ricordarvelo, oppure il vostro PC resterà senza update utili anche per le opzioni di privacy e sicurezza.

Dalle opzioni avanzate (rimanendo nella stessa schermata) potrete anche entrare più nello specifico, e chiedere a Windows 10 di tenere in sospeso gli aggiornamenti fino ad un giorno specifico del mese corrente. Ricapitoliamo la procedura in pochi e semplici passaggi.

Accedere al menù Start

Selezionare Impostazioni

Selezionare Aggiornamento e Sicurezza

Selezionare direttamente la voce "Sospendi Aggiornamenti per sette giorni"

In alternativa selezionare Opzioni Avanzate

Da qui scegliere manualmente l'aggiornamento da sospendere, oppure il periodo complessivo della sospensione (con un giorno preciso)