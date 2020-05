Animal Crossing: New Horizons, ecco l'abitante più odiato dai giocatori

Animal Crossing: New Horizons possiede in totale 397 abitanti, che il giocatore - in un modo o in un altro - può invitare sulla propria isola, fino a 10 presenze nello stesso momento. Alcuni sono più amati di altri, la maggior parte viene comunque apprezzata, e poi ve ne sono altri ancora... particolarmente odiati. Ma qual è l'abitante più odiato in assoluto dai giocatori?

Oggi possiamo finalmente rispondere a questa domanda: è Rosikkio, meglio noto all'estero con il nome della versione di gioco inglese, cioè Rodney. Si tratta di un criceto azzurro con delle lentiggini; non è di certo la bestiola più graziosa al mondo, ma secondo i giocatori di Animal Crossing: New Horizons è anche praticamente impossibile trovare di peggio come abitante. Tanto che su Nookazon, l'Amazon dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, non lo vuole nessuno: quasi pagano per darlo via.

Rosikkio è talmente odiato che su Reddit è sorto un forum specifico, che nel momento in cui scriviamo vanta la presenza di circa 3600 utenti. Non fanno altro che prendere in giro Rosikkio, ovviamente, oppure cercano di scambiarsi consigli finalizzati al farlo fuggire il più rapidamente possibile dalla propria isola. Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del criceto disgraziato, chiedendovi che cosa ne pensate: è davvero così terribile, o vi è capitato di peggio? E date anche un'occhiata alla classifica degli abitanti più amati della community.