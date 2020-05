WhatsApp, i video da 30 secondi tornano negli Stati: ecco come

Nel corso dell'ultimo anno WhatsApp ha certamente potenziato la fruizione dei video all'interno della propria applicazione di messaggistica istantanea, anche grazie all'introduzione del picture-in-picture. Va da sé che tuttavia non è ancora possibile impostarli all'interno degli Stati... o meglio, ciò è stato possibile in passato, ma solo per poco. L'emergenza legata al coronavirus ha costretto gli sviluppatori a rimuovere la funzionalità.

Ma presto torneranno, e a scoprirlo è stato ancora una volta il team di WABetaInfo: pare che a breve gli utenti di WhatsApp potranno inserire dei video all'interno degli Stati, ma rispettando precise condizioni. Una di queste richiederà una durata massima del filmato pari a 30 secondi, il limite che fu stabilito a suo tempo anche in occasione della prima introduzione. Nel momento in cui scriviamo la Beta di WhatsApp permette ancora di inserirli, ma solo in alcuni paesi del mondo e con un limite ancora più stringente di 15 secondi; in pratica sono dunque pochissimi a poterne sfruttare la funzionalità.

La distribuzione della feature dovrebbe cominciare in modo molto più deciso nelle prossime settimane, così che pian piano tutti i possessori dell'app su smartphone Android possano inserire i video nei propri stati, video da 30 secondi netti. Nulla da segnalare, almeno attualmente, per la versione iOS di WhatsApp: ma è impossibile che i device Apple restino esclusi dall'arrivo della funzionalità. Continueremo comunque a tenere d'occhio la situazione; tra le ultime notizie rilevanti a tema WhatsApp ricordiamo almeno la sua imminente integrazione con Facebook Messenger Rooms.