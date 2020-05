One Piece, sexy Nami nel cosplay di oyi_o11

Inizia il fine settimana, e noi faremo in modo che possiate godervelo per bene con la nostra rubrica dedicata ai cosplay più interessanti, affascinanti e ben realizzati della rete. Si comincia con la sexy Nami di One Piece.

Nami è uno dei personaggi più amati del manga e dell'anime di Eiichiro Oda, nonché soggetto prediletto dei cosplayer. Il lavoro di oggi sabato 23 maggio 2020, in particolare, è stato realizzato dalla cosplayer oyi_o11, e ha già ottenuto qualche riscontro su Instagram. Non deve trattarsi di un'artista di professione, perché a discapito dei pochi mi piace comunque il cosplay è ben realizzato, e anche l'atmosfera è semplicemente perfetta: non manca neppure il denaro, al quale Nami è da sempre molto legata. Questo senza considerare i dettagli, gli accessori e la parrucca, tutti perfettamente a tema.

Cosa ne pensate del cosplay di sexy Nami di oyi_o11? Vi piace, o ritenete quelli proposti negli scorsi giorni almeno parzialmente superiori? Prima di salutarci vi lasciamo un breve elenco, dedicato ad alcuni dei costumi che avete avuto modo di apprezzare ultimamente (qualora vogliate riscoprirli).