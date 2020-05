PlayStation Store, nuovi sconti sui giochi PS4 nell'Offerta del Weekend

PlayStation Store lancia ulteriori sconti su di una piccola selezione di giochi PS4 con l'Offerta del Weekend, una promozione valida appunto per questo fine settimana.

A differenza della lista con i giochi PS4 a meno di 10 euro, parliamo in questo caso di un'iniziativa limitata a una manciata di prodotti, che tuttavia potrebbero senz'altro suscitare il vostro interesse.

Abbiamo ad esempio Overcooked! 2, il divertente party game culinario di Ghost Town Games, disponibile a 12,49 euro anziché 24,99; oppure il recente tie-in in stile Musou One Piece: Pirate Warriors 4 a 49,99 euro anziché 69,99.

A proposito di tie-in, rientra nella promozione anche My Hero One's Justice 2, che potete acquistare per 44,99 euro anziché 69,99, e l'ultimo episodio della serie apocalittica Disaster Report 4: Summer Memories, che con gli sconti viene via a 41,99 euro anziché 59,99.

Come accennato in apertura, non si tratta delle uniche offerte attualmente in vigore su PlayStation Store: per una selezione dei migliori giochi a prezzo ridotto, date un'occhiata alla nostra rubrica.