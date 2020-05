PlayStation Store, offerte del 14 maggio 2020

Nell' elenco dei titoli a prezzi ridotti spicca senza dubbio la Champions Edition di FIFA 20 ( 26,99 euro anziché 89,99), versione pregiata dell'ultimo episodio della serie calcistica sviluppata da EA Canada , da anni costantemente nelle prime posizioni delle classifiche di vendita, specie in Italia. Un vero e proprio blockbuster, la cui popolarità non accenna a scemare e si rinnova di volta in volta, almeno fino al lancio dell'edizione successiva.

L'action RPG firmato CD Projekt RED ha bisogno di ben poche presentazioni: parliamo di un vero e proprio punto di riferimento per il genere, caratterizzato da un enorme open world liberamente esplorabile e dallo spessore narrativo delle storie e dei personaggi creati da Andrzej Sapkowski , che vanno a valorizzare ogni singola missione presente nella lunga campagna in single player.

Tornato fortemente alla ribalta grazie al successo della serie Netflix , The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile nella promozione Divertimento Continuo con la Game of the Year Edition ( 14,99 euro anziché 49,99), che racchiude in un'unica soluzione non solo il coinvolgente e corposo gioco base, ma anche tutti i DLC rilasciati e le due ricche espansioni, Hearts of Stone e Blood and Wine .

Per il resto, abbiamo parlato in più occasioni di come questo capitolo ambientato nell'antica Grecia si ponga come uno dei migliori Assassin's Creed di sempre. Al solido impianto action RPG introdotto con Origins si aggiungono infatti gli elementi romance, un sistema di scelte e conseguenze ancora più sfaccettato e un open world letteralmente enorme, con tantissime città visitabili e una quantità enorme di missioni che potremo portare a termine nei panni di Alexios o Kassandra.

Need for Speed Heat

La Deluxe Edition di Need for Speed Heat (39,99 euro anziché 79,99) include una serie di interessanti extra, utili per affrontare fin da subito con entusiasmo l'esperienza arcade proposta dal nuovo episodio della serie targata Electronic Arts, caratterizzato in questo caso da un doppio sistema di progressione: di giorno è possibile cimentarsi con gare legali e guadagnare denaro, mentre di notte si possono sfidare altri piloti in corse clandestine per ottenere reputazione.

L'insieme di questi due valori consente di sbloccare nuove vetture e nuovi potenziamenti, così da rendere il nostro garage più competitivo e puntare alle missioni avanzate di una campagna narrativa in cui vestiamo i panni del classico pilota abile ma inesperto, che arriva in città per farsi un nome ed entra in una crew, salvo poi rendersi conto che le insidie si nascondono dappertutto, anche tra le forze di polizia.