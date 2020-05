Oddworld: Munch's Oddysee, la recensione della versione per Nintendo Switch

La serie Oddworld ha in qualche modo segnato tante giornate dei possessori della prima gloriosa PlayStation. Presente anche in diverse forme all'interno del famoso disco Demo quando si acquistava la console, il puzzle game platformer dei ragazzi di Oddworld Inhabitants ha fatto scuola, seppur venendo dimenticato nel tempo dal grande pubblico.

La storia del franchise, che a breve dovrebbe deliziarci con un nuovo capitolo sulla falsariga dei primi originali a scorrimento orizzontale, ha nel corso degli anni toccato svariati generi, con i proverbiali alti e bassi. Quasi vent'anni fa arrivava sul mercato, prima in esclusiva per Xbox e poi pian piano disponibile ovunque, il terzo capitolo della saga, che per la prima volta abbracciava anche la terza dimensione. Oggi Oddworld: Munch's Oddysee arriva anche su Nintendo Switch, a qualche mese di distanza dal porting dell'altro capitolo atipico della serie: Stanger's Wrath.