Nioh 2: più di un milione di copie vendute finora, pare stia andando peggio di Nioh

Koei Tecmo ha annunciato che Nioh 2 per PS4 ha venduto più un milione di copie finora. A quanto pare sta andando peggio di Nioh, anche se per un confronto più corretto mancano diversi elementi all'appello.

Il primo Nioh ha venduto tre milioni di copie nel suo intero ciclo di vita. Bisogna considerare quindi anche la versione PC e i periodi in cui è stato scontato. Nioh 2, invece, è stato lanciato a marzo solo su PS4 ed è un titolo ancora giovane, anche se due milioni di copie sono tante da recuperare, soprattutto per un prodotto che comunque sia si rivolge a una nicchia di giocatori, data la sua ambientazione e l'altissima difficoltà che lo caratterizzano. C'è anche da considerare che Nioh vendette più di un milione di copie nelle sue prime due settimane di vita commerciale, come chi scrive ebbe modo di riportare all'epoca.

Comunque sia Koei Tecmo ha deciso di festeggiare l'importante traguardo di Nioh 2 regalando un'armatura pesante a tutti i giocatori. L'aggiornamento che la introduce porta con sé anche la modalità foto, delle nuove missioni e altri piccoli cambiamenti agli equilibri di gioco.

