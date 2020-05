Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 15/5/2020

Le offerte Amazon di oggi si arricchiscono con un pad Razer di lusso, dotato di pulsanti rimovibili, e con un monitor che punta alla comodità e può essere orientato in verticale. Per chi invece cerca qualcosa di più versato per il gaming, resta ancora in sconto il valido Samsung C24RG50. Tornano inoltre anche gli auricolari Sony h.ear con un ulteriore ribasso di 4 euro che si somma ai precedenti.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.