Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di mimurka_mimii

Sexy Bunny Bulma finalmente è tornata, e così possiamo cominciare la settimana del 18 maggio 2020 proprio mostrandovi un cosplay dedicato al personaggio femminile in questione. Uno dei più amati, questo va detto, della prima serie anime e manga di Dragon Ball, celeberrima opera di Akira Toriyama.

A realizzare il costume in questione è stata la cosplayer mimurka_mimii, che comunque in passato si è occupata anche di altri lavori nel mondo dei cosplay. La qualità del costume è notevole, e lo sfondo appare molto simpatico e originale; non si tratta comunque di una rielaborazione personale, ma di un atto di fedeltà nei confronti del personaggio di Dragon Ball. Il fisico dell'artista ci sembra poi quello giusto per Bunny Bulma, perché in grado di valorizzare l'intero lavoro.

Cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma di oggi, insomma? Eccovi l'immagine, come sempre siamo particolarmente interessati alla vostra opinione al riguardo. E prima di salutarci è opportuno ricordare altri cosplay interessanti che potete trovare sulle nostre pagine, ad esempio: