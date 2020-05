Animal Crossing: New Horizons e KK Slider, questa bancarella vende merchandise prima dei concerti

Abbiamo avuto modo di ricordare più volte, in questi giorni, l'originalità e la fantasia che contraddistinguono la community di Animal Crossing: New Horizons. L'ultima idea geniale arriva direttamente su Reddit, ed è a tema concerti di KK Slider: un giocatore ha creato la bancarella che vende il merchandise a tema.

Entriamo nello specifico. L'utente Reddit palladiumring11 ha modificato la zona dell'isola antistante il Centro Servizi, dove KK Slider tiene i suoi concerti ogni sabato sera (e permette di ottenere tre canzoni segrete, altrimenti inottenibili). Qui ha costruito una bancarella e inserito alcuni pannelli pubblicitari, nonché magliette: il tutto facendo finta che si tratta dello stand che vende merchandise a tema KK Slider prima del suo concerto.

Ogni pattern è stato realizzato manualmente dal giocatore, che per il momento ha deciso di non condividerli con la community (scelta che comunque va rispettata); non mancano delle piccole ringhiere con cordicelle e una chitarra bianca, a testimoniare l'estrema cura che ha guidato questo lavoro a tema Animal Crossing: New Horizons. Di seguito ne trovate l'immagine, mentre nel campo Fonte riportiamo il link alla discussione originaria, che ha già ottenuto su Reddit 1600 upvote.

Prima di salutarci vogliamo ricordarvi che di recente è stato scoperto un nuovo trucco su Animal Crossing: New Horizons: permette di clonare all'infinito i biglietti miglia di Tom Nook.