Facebook Avatar, come creare il proprio adesivo personalizzato

Nelle scorse ore è cominciato il rilascio, anche in Italia, dei Facebook Avatars: si tratta di alter ego virtuali da personalizzare, e poi da utilizzare come adesivi personalizzati sui post del noto social network, oppure su Facebook Messenger durante le conversazioni con amici e sconosciuti. In questa rapida guida vi spieghiamo come creare il vostro Facebook Avatar.

Potete cominciare la procedura dalla versione di Facebook per web browser, dall'app omonima per smartphone Android e dispositivi iOS, infine da Facebook Messenger; non sembra invece che attualmente sia possibile creare un Facebook Avatar da Messenger Lite. Tutto ciò che dovrete fare è recarvi su un qualsiasi post della piattaforma e, nella schermata della vostra risposta, selezionare l'icona dello smile, quindi Adesivi, infine Crea il tuo Facebook Avatar. Lo stesso medesimo percorso è disponibile nella chat di Facebook Messenger, sempre accedendo alla sezione degli adesivi. Vi avevamo già accennato queste informazioni quando vi abbiamo spiegato cosa sono e come funzionano i Facebook Avatars.

Una volta avviata la schermata di creazione del proprio Facebook Avatar, portare a termine l'editor del personaggio è semplicissimo: basterà personalizzarlo a fondo in ogni singolo dettaglio. Da quel momento in poi potrete utilizzarlo come risposta ai post, oppure su Facebook Messenger, ma per il momento non potete utilizzarlo per creare un post da zero e avviare una discussione sul social network.

Ricapitoliamo tutti i passaggi per creare facilmente il proprio Facebook Avatar:

Recarsi nella schermata di risposta ad un post, oppure nella chat di Facebook Messenger

Selezionare l'icona con lo smile ( :) )

Selezionare la voce Adesivi

Selezionare Crea il tuo Facebook Avatar

Completare l'editor e salvare

Da adesso potete usare il Facebook Avatar su Facebook Messenger o in risposta ai post della piattaforma