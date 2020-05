MediaWorld volantino "Tech is in the Air", tante offerte su droni, bici, monopattini

Il volantino "Tech is in the Air" di MediaWorld ha tantissime offerte su droni, bici, monopattini, cuffie, casse portatili e macchine fotografiche digitali. L'offerta è valida al 18 al 24 maggio 2020, a tasso zero e con consegna a domicilio.

La nuova serie di offerte di MediaWorld è pensata per chi ha voglia di riscoprire la natura adesso che con la Fase 2 ci sarà maggiore libertà di movimento. MediaWorld, infatti, ha in offerta tantissimi prodotti, alcuni dei quali dovrebbero essere compatibili col bonus mobilità del Governo Italiano. Per esempio a questa pagina è possibile trovare diversi monopattini elettrici, biciclette e hoverboard con le quali spostarsi in sicurezza in città, lontano dagli assembramenti.

Chi vorrà riscoprire la natura potrà essere interessato a cambiare la macchina fotografica. A questo link troverà diverse proposte, come per esempio una SONY Alpha ILCE-7K + 28-70mm da 24 Megapixel a 899 euro o la GoPro Hero7 bianca a 178,99 euro. Una Fujifilm Instax Mini 9 bianca costa solo 59,99 euro, mentre la Nilox Mini WiFi 2 49,99 euro.

Per quanto riguarda gli indossabili segnaliamo l'Apple Watch Series 5 a 569 euro, un FitBit Inspire HR a 89,99 euro o un Huawei Watch GT 2 a 179,99 euro. Qui troverete tutte le offerte.

Tra le casse portatili segnaliamo un SoundLink della Bose a 109,99 euro, un Marshall Action II a 249,99 euro o un Ultimate Ears MegaBoom 3 a 169,99 euro. Qui tutte le offerte.

Anche tra le cuffie ci sono diverse offerte: delle Beats EP nere sono a 71,99 euro, delle Bose Quiet Comfort 35 II Black a 257,99 e delle Sony WI-C310 Cuffie wireless Black a 34,99 euro. Le altre offerte sono disponibili a questo indirizzo.

Infine il volantino Tech is in the Air propone diversi droni ad un prezzo speciale. Un Dji Mavix Air 2 Combo costa 1049 euro, un Dji Tello Boost combo 154,99 o un Two Dots Drone Harrier 349 euro. A questa pagina potrete trovare tutte le offerte.