NieR Automata, 2B nel sexy cosplay di sayathefox

Torna l'appuntamento con i cosplay più interessanti, ben realizzati o semplicemente sexy dedicati al mondo dei videogiochi. Questa volta la protagonista è 2B. Non vi siete dimenticati di 2B, e del bellissimo NieR Automata, non è vero?

In pochissimo tempo NieR Automata è diventato un vero e proprio videogioco di culto, e la cosplayer sayathefox ha deciso di celebrare l'androide protagonista, cioè 2B, in questo cosplay estremamente sensuale. Di sayathefox vi abbiamo parlato di recente, in merito ad un suo sexy cosplay dedicato alla Triss Merigold di The Witcher 3, se ricordate. Sicuramente apprezzerete anche questo lavoro a tema NieR Automata, perché è stato realizzato davvero con dovizia di particolari.

Come sempre, i migliori giudici siete voi: eccovi dunque l'immagine del sexy cosplay di 2B, che a quanto pare sarà anche l'ultimo ad essere realizzato da sayathefox, per qualche motivo. Non fatelo vedere a 9S, per ovvie ragioni. Se non sapete chi siano 2B e 9S dovreste immediatamente lasciar perdere questo cosplay e passare a NieR Automata, ora disponibile su PlayStation 4 e PC; più avanti avrete modo di giocare alla remaster di NieR Replicant.