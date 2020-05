Steam consentirà la vendita di Pandemia: Virus Outbreak, bandito dagli altri negozi

Steam consentirà la vendita di Pandemia: Virus Outbreak, titolo già bannato da Google Play e rifiutato dall'Amazon Store per i chiari riferimenti al COVID-19. A darne l'annuncio gli sviluppatori stessi, in un messaggio in cui hanno ricordato le vicissitudini del gioco:

"Siamo lieti che Steam ci abbia dato il permesso di rilasciare il gioco e non l'abbia censurato o bandito senza ragione come fatto da Google Play e Amazon Store. Manteniamo il mondo degli sviluppatori indie o delle multinazionali privo di censura e rispettiamo il lavoro degli altri."

Steam non è nuovo a permettere la pubblicazione di giochi controversi, soprattutto da quando ha aperto le sue porte a tutti. Di fatto attualmente è il negozio digitale in assoluto più libero, con linee guida molto meno stringenti di altri, sia in ambito PC, sia in ambito console. Anche se in passato non sono mancati alcuni casi che hanno fatto discutere, come quello di un gioco che consentiva di stuprare donne, Valve non è mai tornata indietro sulla sua politica di apertura.

Pandemia: Virus Outbreak uscirà il 20 maggio. Si tratta di un gioco di strategia molto semplice dal forte impianto narrativo, con interfaccia simil Tinder.