Ori and the Will of the Wisps in HDR su PC Windows 10 con il nuovo aggiornamento

Ori and the Will of the Wisps supporta finalmente l'HDR anche su PC con Windows 10 grazie al nuovo aggiornamento rilasciato da Moon Studios, che peraltro migliora tale feature su Xbox One.

Si trattava di una mancanza piuttosto rilevante per un titolo del genere, che utilizza luci e colori in maniera straordinaria per raccontare una storia coinvolgente e appassionante, di cui abbiamo parlato nella recensione di Ori and the Will of the Wisps.

L'ultimo update risolve dunque il problema, pur tardivamente, e aggiunge un'altra importante funzionalità sempre su PC, ovverosia uno scaler dinamico per la risoluzione in grado di modificare il pixel count a seconda della situazione.

Questa feature, in particolare, consentirà di far girare in maniera fluida il gioco anche su configurazioni di fascia media o bassa: se disponete di un abbonamento a Xbox Game Pass e un PC un po' attempato, fate una prova!

Il resto dei fix inclusi nell'aggiornamento sono di carattere generale e migliorano la stabilità del software, con un intervento in particolare mirato a risolvere un bug riguardante lo sblocco degli Obiettivi.