Animal Crossing: New Horizons, giocatore trasforma il villaggio in uno zoo, ed è possibile visitarlo

La fantasia della community di Animal Crossing: New Horizons non conosce limiti, di questo eravamo già sicuri. Se c'era ancora qualche dubbio, è stato definitivamente fugato nella giornata di oggi: perché un giocatore sudcoreano ha trasformato la sua isola in uno zoo. Uno zoo gigantesco, che tutti possono visitare.

Questo giocatore di Animal Crossing: New Horizons, il cui nome giustamente è impronunciabile, non è stato attirato tanto dalla possibilità di clonare biglietti miglia di Tom Nook all'infinito, o dalla compravendita di abitanti: si è divertito invece a modificare la propria isola utilizzando gli strumenti di gioco forniti da Nintendo.

Fatto ciò, ha isolato le singole case degli abitanti, posizionandole in modo tale da costituire un gigantesco zoo all'aperto. E altri giocatori possono tranquillamente visitarlo, aspettando le sue live su YouTube e prenotandosi per ricevere il pin DODO: l'importante naturalmente è indossare il giusto abbigliamento. Tanto per capirsi meglio, guardate la casa di questo abitante.

Vi riportiamo anche un video che mostra l'intera isola trasformata in zoo. Cosa ne pensate di questa idea simpaticissima? La apprezzate, o vi si stringe il cuore nel vedere i vostri abitanti preferiti intrappolati?