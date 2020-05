NieR Replicant ver.1.22474487139, prime immagini del remake del gioco Square Enix

NieR Replicant ver.1.22474487139 si mostra nelle prime immagini pubblicate in forma ufficiale da Square Enix attraverso l'account Twitter del gioco, che danno un'idea del grosso lavoro effettuato dagli sviluppatori in quest'operazione di remake dell'originale.

È evidente che il team di Yoko Taro e compagni abbia preso molto sul serio il lavoro di ammodernamento dell'originale NieR, uscito su PS3 e Xbox 360 dieci anni fa e bisognoso chiaramente di una bella rielaborazione dal punto di vista tecnologico.

Da quanto è possibile vedere già in queste prime immagini, sembra che si tratti di un profondo remake della grafica originale: in sostanza è una ricostruzione completa dell'impianto grafico a partire dal design originale per quanto riguarda ambientazioni e scenari vari.

NieR Replicant ver.1.22474487139 è stato annunciato a marzo come una nuova versione dell'originale prevista per PS4, PC e Xbox One, presentata inizialmente con un primo trailer. Le informazioni non sono ancora molte ma gli sviluppatori, a quanto pare, lo considerando una "nuova versione" più che un remake, sebbene la distinzione non sia facilmente comprensibile per il momento.

Nuovi dettagli da Yoko Taro sono arrivati proprio la settimana scorsa, con il peculiare director che ha spiegato come il gioco sia "molto più di una remaster", che il gameplay è stato rivisto anche a causa di quanto introdotto con NieR: Automata e che all'interno troveremo anche molti contenuti nuovi e inediti rispetto all'originale.

NieR Replicant ver.1.22474487139 è un gioco davvero molto interessante, sia per coloro che hanno apprezzato l'originale (non moltissimi, considerando la sua diffusione), sia per i possibili nuovi utenti che possono scoprire un titolo particolare. Per saperne di più vi invitiamo a leggere lo speciale su cosa aspettarsi da questa nuova versione.