NieR Replicant: cosa aspettarsi da questa nuova versione per PS4, Xbox One e PC?

Non è remaster, non è remake: sa soltanto quello che non è. Parafrasando Balto, ciò che finora sappiamo dell'inaspettato NieR Replicant attraverso le parole del produttore Yosuke Saito è che sarà una nuova versione del gioco pubblicato in Giappone ormai dieci anni fa - precisamente il 22 aprile 2010. Nel corso di un livestream trasmesso in occasione del decimo anniversario della serie, Square Enix ha annunciato ben due videogiochi: NieR Replicant ver.1.22474487139... per console e PC, mentre l'inedito Nier Re[in]carnation farà il suo debutto su mobile.

Nessuna finestra di lancio per entrambi i titoli, solo teaser trailer, ma laddove di Nier Re[in]carnation si può discutere poco, NieR Replicant apre invece scenari interessanti. Di base, per noi occidentali anche l'originale rappresenta una novità poiché la trasposizione al di fuori del Giappone prese un altro nome (NieR Gestalt o più semplicemente NieR) e ci fu anche un cambio nel protagonista: dal giovane fratello determinato a salvare la sorella da un male incurabile, al padre che intraprende un lungo viaggio per le stesse ragioni cercando di aiutare la figlia. Al di là di questo, le differenze tra i due non sono tanto sostanziali se non si considerano i toni e la generale atmosfera che accompagna una stessa missione vissuta da due persone diverse. Nondimeno, la precisazione di Saito in merito al fatto che andremo incontro a una nuova versione di NieR Replicant ci permette delle ipotesi soprattutto sul lore, in base a un trailer che non lascia molti appigli.