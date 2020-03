The Elder Scrolls Online: Greymoor, provato

Siamo abbastanza sicuri che ZeniMax Online avrebbe preferito organizzare qualcosa di meglio per festeggiare l'uscita di Greymoor , il nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online che riporterà i fan nell'amatissima regione di Skyrim: il Coronavirus sta invece impedendo ogni forma di press tour, ragion per cui il team ha preferito montare un server privato e concederci la possibilità di giocare per qualche giorno a una build preliminare dell'espansione che uscirà a maggio su PC e Mac e poi a giugno su PlayStation 4 e Xbox One. Stiamo seguendo questo progetto con un certo interesse: non giocando assiduamente The Elder Scrolls Online , abbiamo apprezzato la formula che lo studio ha abbracciato da qualche tempo e che permette ai nuovi giocatori di avvicinarsi al MMO di capitolo in capitolo, senza dover passare prima ore a crescere il personaggio. Non che ZeniMax Online abbia dimenticato i veterani, sia chiaro, e lo ha dimostrato coi contenuti del primo DLC di quest'anno, Harrowstorm : Greymoor è infatti la seconda puntata di una storia divisa in quattro parti, intitolata Dark Heart of Skyrim , che proseguirà nei prossimi mesi e ci accompagnerà per tutto il 2020.

Sopra e sotto Skyrim

Prima di testare il gioco sui server privati, abbiamo fatto una chiacchierata con Rich Lambert, il direttore creativo di The Elder Scrolls Online, che ci ha illustrato gli obiettivi di Greymoor e i suoi punti di forza. Lambert è stato una guida essenziale per comprendere meglio alcuni aspetti del gioco che non abbiamo potuto esaminare a fondo, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per mancanza di esperienza: i MMORPG sono produzioni gigantesche che richiedono investimenti di centinaia di ore e un'attenzione sopra le righe per tantissime dinamiche di gioco, alcune completamente secondarie e opzionali. Lambert, per esempio, ci ha parlato delle modifiche apportate alle abilità del vampirismo e della licantropia che non abbiamo mai esplorato nelle nostre sessioni di gioco precedenti, e che quindi non abbiamo afferrato nei minimi dettagli, ma sembra proprio che i giocatori più assidui che hanno sbloccato o che sbloccheranno questo ramo di abilità avranno di che divertirsi nei prossimi giorni, e anche di che temere, visto che in futuro ZeniMax apporterà cambiamenti importanti al Judicial System che terranno conto di queste novità.

L'uscita di Greymoor è stata l'occasione ideale per tornare su quelle abilità perché in questa avventura avremo a che fare con vampiri, licantropi, streghe e mostri a profusione. L'annata del Dark Heart of Skyrim affonderà gli artigli nella sfera più soprannaturale di The Elder Scrolls Online, rispolverando miti e leggende che gli esperti di Tamriel conosceranno bene, e in cui siamo già inciampati tanti anni fa quando abbiamo giocato The Elder Scrolls V: Skyrim. L'espansione del MMO ci riporta infatti in quella amatissima regione, facendoci esplorare soprattutto la parte occidentale e alcune location che nel RPG offline del 2011 abbiamo soltanto visto di striscio, in particolare gli antri sotterranei di Blackreach. Le primissime missioni della nuova campagna appariranno più sensate a chi ha giocato i dungeon nel DLC Harrowstorm, proprio come ci avevano anticipato gli sviluppatori durante il nostro precedente test, ma comunque perfettamente comprensibili anche a chi si avvicina a The Elder Scrolls Online con Greymoor.

L'idea è infatti quella di spiazzare continuamente il giocatore con trovate estranee alle atmosfere tipiche della serie. È pur vero che questa storia si svolge mille anni prima rispetto a The Elder Scrolls V, perciò gli stessi scenari appaiono differenti, e su questa dinamica gli artisti hanno insistito moltissimo: siamo sicuri che i fan di Skyrim che metteranno piede nella Solitude di The Elder Scrolls Online se ne renderanno conto immediatamente. Insieme a Lyris Titanborn, una nostra vecchia conoscenza del MMORPG, saremo chiamati a indagare sul culto di streghe che sta mettendo in ginocchio la regione e che attinge a forze al di là della nostra comprensione, forze che si nascondono sottoterra. Blackreach diventa infatti interamente esplorabile per la prima volta in questo DLC e non si tratta di un semplice dungeon o di un'area secondaria, ma di una buona metà dei contenuti. La mappa sotterranea è ricca di missioni, obiettivi, luoghi di interesse e nemici inediti, ed è evidente che gli sviluppatori si sono concentrati contenutisticamente e artisticamente su questa zona immensa, sulla quale torreggia il castello di Greymoor.