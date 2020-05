Xbox Game Pass, MechWarrior 5: Mercenaries aggiunto al catalogo su PC

Xbox Game Pass in versione PC si espande ancora con una nuova aggiunta a sorpresa, visto l'arrivo odierno di MechWarrior 5: Mercenaries nel catalogo della versione Windows del servizio su abbonamento Microsoft.

Si tratta di un'aggiunta molto interessante, anche perché il gioco è ancora piuttosto recente, essendo uscito solo a dicembre scorso e oltretutto come esclusiva Epic Games Store al lancio, dunque evidentemente il team Piranha Games ha raggiunto nel frattempo nuovi accordi per far arrivare il titolo su Windows Store.

MechWarrior 5: Mercenaries è un titolo importante anche perché rappresenta il primo capitolo con comparto single player della serie da 15 anni a questa parte, più o meno, dunque si tratta di una sorta di evento storico per gli appassionati di MechWarrior, tra i quali sembra esserci anche lo stesso Phil Spencer, visto che aveva inserito la serie "Mech" tra i giochi che vorrebbe veder tornare su Xbox Series X, e chissà se questo inserimento a sorpresa non sia un preludio a qualche novità interessante sulla serie in arrivo questo pomeriggio all'Inside Xbox.

Oltre all'ampia campagna in single player, MechWarrior 5: Mercenaries contiene comunque anche un'estesa componente multiplayer e PvE, il tutto basato su Unreal Engine 4 e con un comparto tecnico notevole, recentemente arricchito anche dal supporto per le DLSS 2.0 di Nvidia.

Nonostante i nuovi giochi di maggio 2020 siano stati annunciati nelle ore scorse per Xbox Game Pass, comprensivi peraltro dell'atteso Red Dead Redemption 2 disponibile da oggi, è possibile che ulteriori novità emergano anche nel corso della presentazione Microsoft di oggi.