Rainbow Six Siege, il nuovo evento “The Grand Larceny”

Appena qualche mese fa vi parlavamo del primo mini-evento di Rainbow Six Siege creato in collaborazione con Netflix e dedicato al fenomeno mondiale de La Casa de Papel. Ubisoft non ha perso tempo e, seppur non in forma di collaborazione ufficiale col noto portale di contenuti in streaming on demand, ha lanciato un nuovo evento che, almeno nell'aspetto, strizza l'occhio a Peaky Blinders, altra serie molto apprezzata dal pubblico. A confermarlo è stato lo stesso Alexander Karpazis (direttore artistico del titolo prodotto a Montreal) che, nel suo tweet, ha anche sottolineato il richiamo alle meccaniche di gameplay presenti nella versione alfa del gioco.

The Grand Larceny - questo il nome della nuova modalità a tempo limitato - ci fa fare un salto nel passato, precisamente ai primi decenni del '900, in un'ambientazione che richiama tantissimo la grigia Inghilterra nel periodo della Grande Guerra. Per riuscirci al meglio il team di sviluppo ha puntato parecchio sui sentimenti dei veterani di questo sparatutto, tirando fuori una rielaborazione grafica completa di una delle mappe ormai non più disponibili: Base di Hereford.