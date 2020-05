Showdown Bandit, gratis su Steam per poche settimane l'avventura di Kindly Beast

Showdown Bandit, un'affascinante avventura indie, è gratis su Steam per poche settimane: la promozione è valida solamente fino al 1 giugno 2020 alle 18. Perché non approfittarne?

Per aggiungere alla vostra collezione la produzione di Kindly Beast basterà collegarsi a Steam, loggarsi col proprio account e aggiungere il gioco alla propria collezione. A questo punto sarà vostro per sempre. A questo indirizzo, oltre alla possibilità di scaricare Showdown Bandit gratuitamente, troverete anche il link per acquistare la colonna sonora.

Showdown Bandit vi mette nei panni di una marionetta impegnata ad esplorare i palcoscenici abbandonati di un vecchio show per bambini. Lo stile grafica accattivante mette in luce un riuscito contrasto tra le forme giocose del protagonista e dello scenario e le atmosfere horror che permeano tutto il resto.

Questi sono i requisiti di sistema minimi necessari per far girare il gioco: