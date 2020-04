Epic Games Store: Amnesia e Crashlands i giochi gratis disponibili da oggi, annunciato il prossimo

I due titoli in questione saranno disponibili gratis su Epic Games Store da oggi fino al 7 maggio, per scaricarli basta andare al link riportato qui sotto, collegarsi con il proprio account Epic Games Store (gratuito) ed effettuare il download :

Epic Games Store rinnova il suo regalo settimanale con nuovi giochi gratis , come da tradizione del giovedì pomeriggio, offrendo a partire da oggi e per questa settimana Amnesia: The Dark Descent e Crashlands , oltre ad annunciare il regalo previsto per la prossima settimana.

Il gioco gratuito della prossima settimana è invece Death Coming, che sarà disponibile dal 7 al 14 maggio 2020, ed è un particolare videogioco rompicapo non lineare dove ci troviamo a dover mietere vittime in stile "Final Destination". In tutto questo, gli umani fastidiosi non sembrano essere l'unico problema, visto che anche gli Agenti della Luce faranno del loro meglio per fermarci.

Per quanto riguarda i giochi di questa settimana, Amnesia: The Dark Descent è il premiato gioco horror in soggettiva di Frictional Games, da molti indicato come il responsabile di un vero e proprio rilancio del genere survival horror videoludico, grazie al particolare senso di angoscia che riesce a incutere con la necessità di dover sempre far fronte a una minaccia costante e imbattibile.

Crashlands è invece una sorta di action RPG con grafica in 2D e inquadratura dall'alto, che unisce elementi hack and slash in stile Diablo a caratteristiche tipo crafting e survival, il tutto caratterizzato da una grafica alquanto stilizzata.