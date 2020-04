Assassin's Creed: Valhalla, le prime immagini del nuovo capitolo della serie Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla si mostra anche nelle prime immagini diffuse in questi minuti da Ubisoft, le prime in assoluto per quanto riguarda il nuovo capitolo della serie, caratterizzato da un'inedita ambientazione vichinga.

Si tratta di immagini che mostrano varie situazioni di gioco, fasi di esplorazione, combattimenti e scene d'intermezzo, ma tutti riescono ad illustrare piuttosto bene la caratteristica nuova ambientazione che fa da segno distintivo di questo nuovo capitolo della serie Ubisoft.

Come abbiamo visto, Assassin's Creed Valhalla si svolge principalmente in Scandinavia e nei territori dell'Europa settentrionale all'epoca dei vichinghi, mettendo in scena la storia del protagonista Eivor, un coraggioso e abile guerriero.

Assassin's Creed: Valhalla è ambientato nel Nono secolo d.C., quando le guerre e le carestie che assediano la Norvegia spingono Eivor a guidare il suo clan attraverso il gelido Mare del Nord per raggiungere le terre dei regni d'Inghilterra.

La missione di Eivor e del suo popolo, in questo caso, si incentra sul trovare un nuovo luogo dove stabilirsi, spostandosi da una zona all'altra e arrivando anche ad Albione, dove probabilmente emergerà nuovamente l'eterna lotta tra Assassini e Templari, ricollegandosi così alla lunga trama che fa da filo conduttore all'intera serie.

L'alternanza tra il freddo nord scandinavo e la terra di Albione sembra essere un elemento distintivo di Assassin's Creed: Valhalla, cosa che risultava anche evidente dall'artwork ufficiale di Bosslogic a cui è stata dedicata la lunga diretta in streaming di ieri. Questo si porta ovviamente dietro diverse altre caratteristiche contrastanti e una notevole variazione di ambientazioni possibile all'interno del gioco. Per il resto, abbiamo visto anche il trailer di presentazione di Assassin's Creed: Valhalla, oltre alle varie edizioni previste per il mercato.