Captain Tsubasa: Rise of New Champions: la nazionale USA si presenta in video

Captain Tsubasa: Rise of New Champions: la nazionale USA si presenta in uno spettacolare video: scopriamo questa novità dell'universo di Holly e Benji. Le due stelle di questa nazionale sono Blake Martin e Cheikh Azwan, due calciatori potenti fisicamente e abili tecnicamente.

Le nazionali giovanili degli Stati Uniti, infatti, sono una squadra votata alla potenza fisica e composta di talenti attentamente selezionati e allenati usando tecnologie e metodi all'avanguardia. La maggior parte dei giocatori proviene dalla scuola preparatoria fondata da Cardinal.

Blake Martin è un attaccante che rappresenta gli Stati Uniti. Va fiero del suo fisico tonico e muscoloso, e predilige il gioco aggressivo e di potenza. Cheikh Azwan è, invece, il portiere della squadra americana. Neutralizza i tiri avversari con il suo spirito competitivo e le sue invidiabili capacità fisiche.

Due ottime new entry, che andranno a rimpolpare il nutrito cast di campioni che tutti conosciamo grazie al cartone animato di Holly e Benji. Captain Tsubasa: Rise of New Champions dovrebbe uscire entro la fine del 2020 su PS4, PC e Nintendo Switch.